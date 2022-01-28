على وقع التوتر مع روسيا.. شركات الطيران تعدل جداولها لتجنب المجال الجوي لأوكرانيا

02:52 م الجمعة 28 يناير 2022
على وقع التوتر مع روسيا.. شركات الطيران تعدل جداولها لتجنب المجال الجوي لأوكرانيا

القوات الروسية

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كييف - (د ب أ):

تجري شركات الطيران تعديلات لجداولها بهدف تقليص مرورها عبر المجال الجوي لأوكرانيا، رغم استمرار رحلات طيران من البلاد، وإليها، في ظل تصاعد مواجهتها مع القوات الروسية المحتشدة على الحدود، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وخفضت "ريان إير هولدينجز"، أكبر شرطة أوروبية للطيران منخفض التكلفة، عدد الرحلات من أوكرانيا وإليها، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم الشركة.

وقالت شركة الطيران الأيرلندية في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سلامة ركابنا وأطقمنا على رأس أولوياتنا وسنواصل رصد جداولنا وتعديلها وفقا لذلك".

وذكر متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ووحداتها في سويسرا والنمسا أنها غيرت مواعيد بعض الرحلات إلى كييف من المساء إلى الصباح لدواع أمنية، كي تتيح لطواقمها تجنب البقاء ليلا في العاصمة الأوكرانية.

القوات الروسية أوكرانيا شركات الطيران

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