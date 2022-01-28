خلية الإعلام الأمن العراقي تصنف الهجوم على مطار بغداد بـ"عمل إرهابي"

بغداد - (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن استهداف مطار بغداد فعل إرهابي يسعى إلى تقويض جهود استعادة الدور الإقليمي للعراق، مشيرة إلي أنها توصلت لخيوط هامة عن مستهدفي المطار للقبض عليهم.

وقالت الخلية ،في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ نوع "كاتيوشا"، هو محاولة لاستهداف مقدرات البلد، ولإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية ورفع تحديات عملها.

وأشارت الخلية إلي أن الأجهزة الأمنية شرعت فور حدوث العمل الارهابي بإجراءاتها وعثرت على ثلاثة صواريخ داخل منصة للاطلاق في قضاء أبو غريب قرب إحدى المبازل وتمكنت من إبطالها، كما تم التوصل الى خيوط مهمة عن الجناة للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت ،في وقت سابق اليوم، عن تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، استمرار حركة المسافرين في مطارات البلاد كافة خصوصا في مطار بغداد الدولي.