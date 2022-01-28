وزير خارجية إيران وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا محادثات فيينا

طهران - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، هاتفيا، التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر التطورات في اليمن وأفغانستان، إلى جانب مفاوضات فيينا بشأن برنامج طهران النووي.

وأشار عبداللهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى الأوضاع في اليمن وتصاعد الهجمات على المناطق المدنية، مؤكدا "سياسة الجمهورية الإسلامية الدائمة بدعم حل سياسي لإنهاء الحرب في هذا البلد"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية وأوضاع اللاجئين الأفغان، وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية حوالي 800 ألف لاجئ جديد من أفغانستان، وهي قضية تتطلب مشاركة واهتماما عالميا جادا.

وجدد أمير عبداللهيان التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واستعداد طهران لتسهيل عمليات إرسال المساعدات الإنسانية للدول والمجتمع الدولي، عبر إيران.

وفي إشارة إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)ورفع العقوبات على الجمهورية الإسلامية، وصف وزير الخارجية المحادثات بأنها إيجابية وجدد الإرادة الجادة لبلاده للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن.