جبهة تحرير تيجراي تعلن استئناف المعارك في عفار.. وواشنطن تعلق

12:35 م الجمعة 28 يناير 2022
جبهة تحرير تيجراي تعلن استئناف المعارك في عفار.. وواشنطن تعلق

قوات تيجراي

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وكالات:

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن إعلان مسلحي تيغراي استئناف المعارك في منطقة عفار المجاورة أمر "مقلق جدا"، مرحّبةً في الوقت نفسه بقرار حكومة أديس أبابا إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وقال المسلحون في تيغراي، الثلاثاء، إنهم "أُجبِروا" على استئناف المعارك في عفار بعد أسابيع قليلة على انسحابهم إلى معقلهم في تطور أثار حينها الآمال في عودة السلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "التقارير حول استئناف الاشتباكات في المنطقة مقلقة جدا، ونكرر دعواتنا إلى جميع الجهات من أجل أن يوقِفوا كل العمليات الهجومية التي تعيق أيضًا وصول المساعدات الإنسانية وهو أمر بالغ الأهمية".

غير أنه "رحب" بالقرار الذي أعلنته الأربعاء حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإلغاء حالة الطوارئ التي أُعلِنت في نوفمبر عندما هدد المسلحون بالزحف إلى العاصمة. وقال برايس إنه "يأمل" أن يوافق البرلمانيون "قريباً" على هذا القرار.

وأضاف: "ندعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقِلوا في ظل حال الطوارئ هذه".

وأشار برايس إلى أن اثنين من المبعوثين الأميركيين الذين زاروا أديس أبابا في الآونة الأخيرة "شجّعا" آبي أحمد على "اغتنام ما نعتقد أنه فرصة حالية للسلام، من خلال إنهاء الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإعادة (ضمان) وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وإرساء الأسس لحوار وطني شامل".

الولايات المتحدة واشنطن آبي أحمد تيجراي جبهة تحرير تيجراي اثيوبيا الجيش الاثيوبي

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