المجلس الرئاسي الليبي: المصالحة الوطنية طوق نجاة البلاد

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي يُعد طوق نجاة للبلاد، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، وهو طريق الاستقرار والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء تحالف القوى الوطنية، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وقدم أعضاء تحالف القوى الوطنية للمنفي مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية؛ تسهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.