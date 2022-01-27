رئيس تونس: 82 % من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي

تونس - (د ب أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن 82 % من التونسيين يخيرون النظام الرئاسي في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية إلكترونيا.

وأطلق الرئيس سعيد استشارة وطنية على منصة إلكترونية موجهة للتونسيين حول الإصلاحات السياسية وإصلاحات تشمل قطاعات أخرى تمهيدا لاستفتاء شعبي في تموز/يوليو المقبل.وتشمل الاصلاحات بالأساس نظام الحكم والقانون الانتخابي ونظام الاقتراع.

كما تشمل الاستشارة التي تستمر حتى شهر مارس المقبل، ستة محاور، من بينها الاقتصاد والتعليم والصحة والتحول الرقمي.

وقال سعيد في كلمته أمام مجلس الوزراء: "التوجهات بدأت تبرز من خلال عدد من الأسئلة التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثانية عند التأليف بين مختلف الاتجاهات".

وكشف سعيد أن 82 % يفضلون النظام الرئاسي، عكس النظام الحالي (برلماني معدل) و81 % يفضلون الاقتراع على الأفراد عكس الاقتراع الحالي على القوائم، و92 % مع سحب الثقة من النواب و89 % لا يثقون في القضاء.

وفرض سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وعلق العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر الماضي وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الاستثنائي.

وقال سعيد: "التدابير الاستثنائية هي للمرور إلى مرحلة مؤسسات مستقرة مستمرة. نعمل وفق القانون وبناء على الدستور والقوانين التي نضعها في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية. نعمل لتطهير البلاد ممن دنسوها واستولوا على مقدراتها".

وترفض المعارضة خارطة الطريق التي وضعها سعيد ونظمت احتجاجات ضده في الشوارع ودعت إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية، كما اتهمت الرئيس بالانقلاب على الدستور وإجهاض الانتقال الديمقراطي في البلاد باحتكاره السلطات وهو ما ينفيه سعيد.