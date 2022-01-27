أكثر من ٢٠٠ إقلاع وهبوط.. تعرف على السيارة الطائرة (فيديو)

08:52 م الخميس 27 يناير 2022
أكثر من ٢٠٠ إقلاع وهبوط.. تعرف على السيارة الطائرة (فيديو)

السيارة الطائرة

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وكالات:

أكملت السيارة ذات الوضع المزدوج أكثر من 70 ساعة من الرحلات التجريبية و200 إقلاع وهبوط، من خلال دوران بزاوية 45 درجة. وتعد أجنحة السيارة الطائرة قابلة للسحب بالكامل وهي مجهزة بمحرك "بي إم دبليو" بقوة 160 حصانا ومروحة ثابتة ومظلة باليستية، وذلك بحسب ما ذكرته "يورونيوز".

وأعلنت "كلاين فيجن"، الشركة المصنعة للسيارة الطائرة، أن هيئة النقل السلوفاكية قد أصدرت لها شهادة صلاحية للطيران وفقًا لمعايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية. ويبلغ مدى النموذج الأولي الحالي 500 كيلومتر ويتطلب 28 لترًا من الوقود. وتعمل الشركة بالفعل على نموذجها الأولي، والذي سيصل مداه إلى 1000 كيلومتر ويطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

ونشرت وكالة "دويتشه فيله" تقريرا مصورا عن السيارة الطائرة.

السيارة الطائرة بي إم دبليو وكالة سلامة الطيران

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