بريطانيا: الجرعات التعزيزية لمن فوق 50 عاما تقلل فرص الوفاة من أوميكرون

08:20 م الخميس 27 يناير 2022
بريطانيا: الجرعات التعزيزية لمن فوق 50 عاما تقلل فرص الوفاة من أوميكرون

الجرعات التعزيزية لمن فوق 50 عاما تقلل فرص الوفاة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (أ ش أ):

قالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، إن الجرعات التعزيزية من لقاحات كوفيد-19 تقلل فرص الوفاة من متغير أوميكرون بنسبة 95% لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

وأضافت الهيئة - في بيان نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية - أنه بعد حوالي ستة أشهر من تناول جرعة ثانية من أي من لقاحات كوفيد-19، بلغت فرص الوفاة بسبب أوميكرون حوالي 60% لمن هم في سن الخمسين وما فوق. ومع ذلك، زادت هذه النسبة إلى حوالي 95٪ بعد أسبوعين من تلقي جرعة اللقاح المعززة".

وتابعت أن البيانات استمرت في إظهار مستويات عالية من الحماية أثناء الاستشفاء جراء الجراعات المعززة.

هذا المحتوى من

Asha
الجرعات التنشيطية أوميكرون بريطانيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 3 وفيات و7 مصابين في حادث بالطريق الأوسطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا