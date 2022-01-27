بريطانيا: الجرعات التعزيزية لمن فوق 50 عاما تقلل فرص الوفاة من أوميكرون

لندن - (أ ش أ):

قالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، إن الجرعات التعزيزية من لقاحات كوفيد-19 تقلل فرص الوفاة من متغير أوميكرون بنسبة 95% لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

وأضافت الهيئة - في بيان نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية - أنه بعد حوالي ستة أشهر من تناول جرعة ثانية من أي من لقاحات كوفيد-19، بلغت فرص الوفاة بسبب أوميكرون حوالي 60% لمن هم في سن الخمسين وما فوق. ومع ذلك، زادت هذه النسبة إلى حوالي 95٪ بعد أسبوعين من تلقي جرعة اللقاح المعززة".

وتابعت أن البيانات استمرت في إظهار مستويات عالية من الحماية أثناء الاستشفاء جراء الجراعات المعززة.