البيت الأبيض: بايدن يستقبل مستشار ألمانيا 7 فبراير

واشنطن - (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استقبال مستشار ألمانيا اولاف شولتس في البيت الأبيض في السابع من فبراير المقبل "للتأكيد على العلاقات العميقة والدائم بين الولايات المتحدة وألمانيا".

وأضافت ساكي إن بايدن وشولتس سيناقشان التزامهما المشترك بـ "بالدبلوماسية الجارية والجهود المشتركة لردع روسيا عن شن عدوان ضد أوكرانيا".

كما سيتطرق الزعيمان إلى التعاون بشأن قضايا أخرى، تشمل جائحة فيروس كورونا والتغير المناخي.

كانت ساكي قالت في وقت سابق إن من المتوقع أن يزور المستشار الألماني واشنطن الشهر المقبل، ولكنها لم تحدد موعدا. ووصفت ألمانيا آنذاك بأنها واحدة من أقرب الحلفاء لواشنطن.

ورغم ذلك، ثارت خلافات بين برلين وواشنطن بشأن العديد من القضايا المهمة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي الصدارة من هذه القضايا خط أنابيب "نورد ستريم 2" المقرر أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق. وترى واشنطن أن ذلك من شأنه أن يزيد اعتماد برلين على موسكو.

كما تأتي زيارة المستشار الألماني لأمريكا في وقت تتصاعد فيه نذر الصراع في شرق أوروبا، حيث يخشى الحلفاء في الغرب غزوا محتملا من روسيا للأراضي الأوكرانية، ولكن موسكو تنفي ذلك.