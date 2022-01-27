رئيس وزراء كندا يدخل العزل بسبب مخالطة مصاب بكورونا

تورنتو - (أ ش أ):

دخل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في عزلة لمدة خمسة أيام بعد تعرضه لشخص مصاب بفيروس كوفيد.

وقال ترودو - في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أشعر أنني بحالة جيدة وسأعمل من المنزل. حافظوا على سلامتكم، وأرجو تلقي التطعيم".

وأشار ترودو - في تغريدته - إلى أن نتيجة الاختبار السريع جاءت سلبية.

وتعني هذه الأنباء أن ترودو (50 عاما) سيغيب عن إعادة افتتاح البرلمان يوم الاثنين المقبل. وأعيد انتخاب ترودو، الذي كان رئيسًا للوزراء منذ نوفمبر 2015، للمرة الثانية في سبتمبر الماضي.

ودخل ترودو في عزلة لمدة أسبوعين في مارس 2020 في بداية الوباء بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بكوفيد.