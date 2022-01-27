بعد بيونتيك- فايزر..موديرنا تبدأ تجارب على لقاح مضاد لأوميكرون

(دويتشه فيله)

بفاصل ساعات قليلة عن إعلان بيونتيك- فايزر البدء في التجارب الخاصة بلقاح مضاد لأوميكرون، كشفت شركة موديرنا الأمريكية عن تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة خاصة بمتحور كورونا، فكيف تسير هذه التجارب؟

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون. وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت موديرنا ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب الى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لاعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

كما كشفت الشركة أيضا في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد أوميكرون. وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب.

ويأتي بيان موديرنا بعد يوم من إعلان شركتي بيونتيك وفايزر المنافستين بدء تجارب سريرية خاصة بالمتحور الجديد.

لقاح مضاد لأوميكرون بحلول ربيع 2022؟

وبحسب بيانات بيونتيك فايزر، فإن التجارب ستشمل نحو 1420 شخصا، سيُجرى تقسيمهم على ثلاث مجموعات. وستضم المجموعة الأولى نحو 600 شخص حصلوا خلال الـ 90 إلى 180 يوما السابقة للدراسة على جرعتين من اللقاح الحالي المضاد لكورونا، وسيحصلون الآن على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لأوميكرون.

أما المجموعة الثانية، والتي ستضم نفس العدد تقريبا، فستتلقى إما جرعة معززة من اللقاح الأصلي أو جرعة من لقاح أوميكرون، بينما ستضم المجموعة الثالثة نحو 200 شخص لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا ولم يصابوا حتى الآن بكورونا، وسيتلقوا خلال الدراسة ثلاث جرعات من لقاح أوميكرون.

وقال رئيس شركة "بيونتيك" أوغور شاهين: "الدراسة جزء من نهجنا العلمي لتطوير لقاح يوفر حماية مماثلة ضد أوميكرون، كما لاحظنا مع المتحورات السابقة، ولكن في نفس الوقت تستمر فعاليته لفترة أطول".

وأعلنت شركة الأدوية، التي تتخذ من مدينة ماينز الألمانية مقرا لها، وشريكتها الأمريكية قبل حوالي أسبوعين أنهما قد بدأتا بالفعل إنتاج لقاح للكورونا تم تكييفه مع متحور أوميكرونللاستخدام التجاري لاحقا. وكانت بيونتيك قد صرحت أن الشركتين "جاهزتان لتزويد السوق بحلول آذار/مارس المقبل، بمجرد الحصول على موافقات السلطات".​