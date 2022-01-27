بعد عقود من العداء.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية أرمينيا لتركيا

06:31 م الخميس 27 يناير 2022
بعد عقود من العداء.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية أرمينيا لتركيا

لا تقيم تركيا وأرمينيا أية علاقات دبلوماسية أو تجا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(دويتشه فيله)

انفراجة قريبة ربما تحصل في العلاقات بين الجارتين تركيا وأرمينيا، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ التسعينيات. وبعد جولة محادثات أولية، يفترض أن يشارك مسؤولون أرمينيون في منتدى دبلوماسي بأنطاليا.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2022) إن بلاده ستستقبل وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، في مارس/ آذار، في وقت تسعى فيه الجارتان لإصلاح العلاقات بعد عقود من العداء.

ولا تقيم تركيا علاقات دبلوماسية أو تجارية مع جارتها الشرقية منذ تسعينيات القرن الماضي. ويختلف البلدان حول عدة قضايا، أبرزها ما تُعرف بـ"مذبحة الأرمن"، والتي تتهم فيها يريفيان القوات العثمانية بقتل 1.5 مليون سنة 1915.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الدولتان إن أول جولة من المحادثات منذ أكثر من عشر سنوات بين مبعوثين يناقشون تطبيع العلاقات كانت "إيجابية وبناءة"، مما يعزز احتمالات عودة العلاقات وفتح الحدود.

وفي حين تصف أرمينيا أعمال القتل التي وقعت في 1915 بأنها إبادة جماعية، تقر تركيا من جانبها بمقتل كثيرين من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية خلال اشتباكات مع القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لكنها تعترض على الأرقام وتنفي أن تكون أعمال القتل تمت بطريقة ممنهجة أو تمثل إبادة جماعية.

وفي تصريحات بالعاصمة التركية أنقرة، قال جاويش أوغلو إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رد بشكل إيجابي على دعوة تركيا لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المقرر عقده في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار، وإن عملية التطبيع تمضي قدماً بإجراءات لبناء الثقة.

وأضاف جاويش أوغلو: "وُجهت الدعوة لوزير الخارجية الأرميني والمبعوث الخاص روبين روبينيان، وأخيراً قال باشينيان إن بإمكانهما المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".​

هذا المحتوى من

DW-world
تركيا مولود جاويش أوغلو أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا أنقرة جاويش أوغلو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا