ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 9ر72 مليون

واشنطن- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1 % مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس الأربعاء، إلى ٧٢.٩ مليون إصابة حتى الساعة 0348 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 9ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 06ر8 مليون بزيادة 8ر0 % عن المدة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية تينيسي زيادة بنسبة 2ر7 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 77ر1 مليون.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 446 حالة وفاة .