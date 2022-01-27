العفو عنهن بعد خمسة قرون من إعدامهن

03:26 م الخميس 27 يناير 2022
العفو عنهن بعد خمسة قرون من إعدامهن

البرلمان الإقليمي الكتالوني

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كتالونيا- (بي بي سي):

أصدر البرلمان الإقليمي الكتالوني عفواً رسمياً عن مئات النساء اللاتي أعدمن بتهمة السحر بين القرنين الـ15 والـ16.

وأصدر النواب القرار بأغلبية ساحقة إحياءً لذكرى أكثر من 700 امرأة تعرضن للتعذيب والقتل.

تعتبر كاتالونيا، بحسب المؤرخين الإسبان، إحدى أولى المناطق في أوروبا التي مورست فيها "مطاردة الساحرات"، إضافة إلى أنها من المناطق التي نُفذت فيها أسوأ أنواع الإعدامات.

وكانت الساحرات غالباً ما يلقى عليهن باللوم في الموت المفاجئ للأطفال أو ضعف المحاصيل أو أي كوارث طبيعية، وفقاً لما ذكره باو كاستل، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برشلونة.

ويُعتقد أن عشرات الآلاف، معظمهم من النساء، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة السحر في جميع أنحاء أوروبا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مبادرات مماثلة اسكتلندا وسويسرا والنرويج.

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