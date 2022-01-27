الأوقاف الإسلامية في القدس:عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

02:11 م الخميس 27 يناير 2022
الأوقاف الإسلامية في القدس:عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

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القدس- ( د ب أ):

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الخميس باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية .

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( وفا)، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

ووفق الوكالة ، "عرقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة للاستمتاع بالثلوج التي غطت ساحات المسجد".

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