إسرائيل تبدأ في إعطاء جرعة رابعة مضادة لكوفيد لكل الفئات المعرضة للخطر

01:56 م الخميس 27 يناير 2022
إسرائيل تبدأ في إعطاء جرعة رابعة مضادة لكوفيد لكل الفئات المعرضة للخطر

علم إسرائيل

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تل أبيب-(د ب أ):

تعمل إسرائيل على تكثيف حملتها لإعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا، بعدما أعلنت وزارة الصحة أن هذه الجرعة سوف تتاح أمام المزيد من الفئات.

وقالت الوزارة مساء أمس الأربعاء إن الأشخاص المعرضين لخطر التعرض للمرض الشديد عند الإصابة بكوفيد-19 ، وكذلك القائمين على رعايتهم، مؤهلون لتلقي الجرعة الرابعة، بالإضافة إلى البالغين المعرضين للإصابة بالعدوى في أماكن عملهم.

يأتي توسيع حملة التطعيم بالجرعة الرابعة عقب قرار المدير العام لوزارة ناشمان آش. وللحصول على الجرعة الرابعة لابد من تلقي الجرعة الثالثة قبلها بأربعة أشهر على الأٌقل.

وكان آش يتبع جزئيا توصية لجنة خبراء تعمل في وزارته.

وكانت اللجنة قد أوصت أمس الأول الثلاثاء بجرعة رابعة لكل من يبلغون 18 عاما فأكثر، وأن يكون ذلك بعد خمسة أشهر من الجرعة الثالثة.

تلقى أكثر من 610 آلاف شخص الجرعة الرابعة بالفعل في إسرائيل. وحتى الآن لم تطبق التوصية سوى على الأشخاص الذين يبلغون 60 عاما فأكثر والذين يعانون من نقص المناعة والأطقم الطبية.

إسرائيل تل أبيب لقاحات فيروس كورونا فيروس كورونا

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