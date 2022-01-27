الصين: أمريكا لا تنفذ اتفاقات قمة الرئيسين بايدن وشي

شنغهاي- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في أحدث إشارة إلى تعثر جهود تهدئة التوترات.

ونقلت وكالة "بلبومبرج" للأنباء عن بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت اليوم الخميس أن وانج احتج خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن على تصرفات وصفها بأنها جهود من أمريكا للتدخل في أولمبياد بكين التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الخارجية الصيني أيضا إلى دعم الولايات المتحدة لتايوان، وجهود واشنطن لبناء "دوائر صغيرة" من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة بكين.

وقال وانج: "ما يشاهده العالم هو أن اللهجة الأساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين لم تحدث أي تغيير جوهري، وأن الجانب الأمريكي لم يجسد موقف بايدن".

كما قال إن "الولايات المتحدة مستمرة في أقوالها وأفعالها الخاطئة، وتسبب صدمات جديدة للعلاقات الثنائية".

كانت التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد انحسرت بعد قمة عبر الفيديو بين بايدن وشي، في أول اجتماع رسمي من نوعه بين الزعيمين. ومع ذلك، ففي الأيام الماضية تبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة بشكل متزايد بسبب جهود إدارة بايدن لتنظيم مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية (أولمبياد بكين) للاحتجاج على طريقة التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانج.