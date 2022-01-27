أوكرانيا.. جندي يقتل 5 من زملائه بحادث اطلاق نار

10:56 ص الخميس 27 يناير 2022
أوكرانيا.. جندي يقتل 5 من زملائه بحادث اطلاق نار

الجيش الأوكراني

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وكالات:

قتل عنصر في الجيش الأوكراني 5 من زملائه في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الخميس في مدينة دنيبرو بشرق البلاد، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه حوالي الساعة فجرا أطلق جندي يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلي داخل غرفة الحراسة حيث كان يوجد 22 شخصا.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في الموقع وتوفي آخر متأثرا بجراحه في وقت لاحق، كما أصيب 5 أشخاص آخرون بجروح نتيجة الهجوم، فيما تمكن مطلق النار من عبور السياج والاختفاء.

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت السلطات الأوكرانية إلقاء القبض على مطلق النار، العنصر في الحرس الوطني أرتيوم ريابتشوك، في ضواحي مدينة دنيبرو.

ولا تزال دوافع مطلق النار غير معروفة.

الجيش الأوكراني أوكرانيا مدينة دنيبرو

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