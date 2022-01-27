اردوغان يؤكد أن جنحة "إهانة الرئيس" لن تمر من دون عقاب

10:55 ص الخميس 27 يناير 2022
اردوغان يؤكد أن جنحة "إهانة الرئيس" لن تمر من دون عقاب

رجب طيب أردوغان

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انقرة- (ا ف ب):

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء بـ"معاقبة" الصحافية التلفزيونية التركية المتهمة بإهانته والتي تخضع للحبس الاحتياطي.

وفي مقابلة مع قناة "ان تي في" الخاصة، حذر الرئيس اردوغان من أن "هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب".

ويرى اردوغان أن الصحافية سديف كاباش عملت "بدافع الاستفزاز". وقال "من واجبنا حماية احترام منصبي والرئاسة وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".

وأكد اردوغان أنه "يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة"،مدينا اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغاء جنحة إهانة الرئيس. وقال إنه "لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس".

واعتقلت سديف كاباش في منزلها في اسطنبول ليل الجمعة السبت بعد ساعات على ظهورها على التلفزيون حيث أدلت بتصريحات اعتبرت مهينة للرئيس. وقد نقلتها بعد ذلك على حسابها على تويتر الذي يتابعه 900 ألف مشترك.

وأوقفت رسميا بعد مثولها أمام المحكمة ووضعت في الحبس الاحتياطي في سجن بكركوي في اسطنبول.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لمن يدان بتهمة "إهانة الرئيس" في تركيا.

ورأى اتحاد الصحافيين في تركيا أن "اعتقال سديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس اعتداء خطير على حرية التعبير".

وتدين المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 وتلاها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية.

تحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود

هذا المحتوى من

AFP
رجب طيب أردوغان انقرة تركيا

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