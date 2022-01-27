كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في رقم قياسي جديد

سول - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 777 ألفا و497 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 34 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6654 وفاة.