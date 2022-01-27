كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في رقم قياسي جديد

08:05 ص الخميس 27 يناير 2022
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في رقم قياسي جديد

إصابات كورونا

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سول - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 777 ألفا و497 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 34 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6654 وفاة.

اصابات كورونا رقم قياسي كوريا الجنوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

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