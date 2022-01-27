الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

وقررت البلاد تحديث إجراءات القدوم إليها من أوغندا وغانا و رواندا اعتبارا من يوم السبت المقبل وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان اليوم الأربعاء: "سيطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة مسحة أنف سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة وإجراء فحص كورونا سريع كلما أمكن في حرم مطار المغادرة إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كوفيد-19".