الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

08:30 ص الخميس 27 يناير 2022
الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

الإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

وقررت البلاد تحديث إجراءات القدوم إليها من أوغندا وغانا و رواندا اعتبارا من يوم السبت المقبل وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان اليوم الأربعاء: "سيطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة مسحة أنف سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة وإجراء فحص كورونا سريع كلما أمكن في حرم مطار المغادرة إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كوفيد-19".

الإمارات كوفيد كورونا الأفارقة

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في رقم قياسي جديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1910

إصابات اليوم

29

وفيات اليوم

1870

متعافون اليوم

415468

إجمالي الإصابات

22460

إجمالي الوفيات

349427

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية بهذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا