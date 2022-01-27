كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق

01:56 ص الخميس 27 يناير 2022
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا

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سول - (د ب أ):

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم، في سادس إطلاق من نوعه هذا العام.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية للصحفيين دون مزيد من التفاصيل.

ويبدو أن بيونج يانج أجرت تجربة لإطلاق صاروخين كروز على الأقل من منطقة داخلية يوم الثلاثاء عقب أربع جولات من تجارب الأسلحة بما فيها إطلاق صواريخ فرط صوتية يومي 5 و 11 يناير، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كوريا الشمالية إطلاق صاروخ

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