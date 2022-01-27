العالم في 24 ساعة.. روسيا تتسلم ردًا على الضمانات الأمنية والأكراد يسيطرون على سجن غويران

وكالات

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة لاسيما الأزمة الأوكرانية التي تسببت في توترات متصاعدة بين روسيا ودول الناتو، وتسلمت موسكو اليوم ردًا خطيًا من الجانب الأمريكي بشأن مقترحاتها بضمانات أمنية في أوروبا. وألمحت أمريكا إلى إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلادمير بوتين بسبب الأزمة الحالية.

وفي سوريا، سيطرت القوات الكردية على سجن غويران بالكامل في محافظة الحسكة شمالي البلاد، بعد أيام من مداهمة عناصر تنظيم داعش للسجن ما تسبب في قتل العشرات وهروب عددًا من معتقلي التنظيم الإرهابي من السجن.