البيت الأبيض: بايدن متمسكًا بوعده بترشيح امرأة من أصول إفريقية للمحكمة العليا

11:42 م الأربعاء 26 يناير 2022
البيت الأبيض: بايدن متمسكًا بوعده بترشيح امرأة من أصول إفريقية للمحكمة العليا

البيت الأبيض

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن لا يزال "يقف إلى جانب" وعده في حملته الانتخابية بترشيح امرأة من أصول إفريقية في أعلى محكمة في البلاد.

وأضافت ساكي، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن البيت الأبيض "لن يكون لديه تفاصيل إضافية" بشأن أنباء تقاعد قاضي المحكمة العليا "ستيفن براير" حتى يصدر براير الإعلان بنفسه.

وكان بايدن تعهد خلال مناظرة أولية في فبراير 2020 بتعيين امرأة من ذوي البشرة السمراء في المحكمة العليا.

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Asha
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