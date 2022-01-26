مقتل 33 شخصًا خلال عملية واسعة لسرقة الماشية في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ)

لقي مالا يقل عن 33 شخصًا حتفهم في دولة جنوب السودان خلال عملية واسعة لسرقة الماشية، يعتقد أن حوالي ألف شاب في سن المراهقة تورطوا فيها.

وفقًا لتصريحات تونج ماجوك دينج، أحد مسؤولي الإدارة المحلية، لوكالة النباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، أصيب27 آخرون.

ووقع الهجوم عشية يوم الأحد الماضي في بلدة بايديت بايام بولاية جونجلي. وقال دينج بعد زيارة موقع الحادث إنه تم سرقة 2600 رأس ماشية، وإن السكان المحليين كانوا في حالة ذهول وحداد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تقارير موثوقة تفيد بأن منفذي الهجوم كانوا مسلحين.

ولم يتضح حتى الآن ما الذي حدث بالضبط، ولم يتم تحديد هوية الضحايا.

وهناك ثلاث نساء، على الأقل، لقين حتفهن في إطلاق نار، كما أفادت تقارير بغرق ثلاثة أطفال في نهر أثناء محاولتهم الفرار.

ووفقًا للأمم المتحدة، قام منفذو الهجوم بنهب خمسة منازل، ثم أضرموا النيران فيها. ودعت الأمم المتحدة السلطات في جنوب السودان إلى التحقيق في الحادث.