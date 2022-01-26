إيطاليا: نسعى لدعم التكامل الإقليمي لأوكرانيا

إيطاليا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة الحفاظ على نهج متوازن وموجه نحو الحزم بشأن المبادئ والقيم في إطار العلاقات مع روسيا، وفي الوقت نفسه، للحوار من أجل تجنب زيادة التوتر.

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية، اليوم الأربعاء، تحدث دي مايو عن التطورات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا سنواصل العمل لدعم وحدة الأراضي وسيادة أوكرانيا، والتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لضمان رد حازم، متماسك ومتناسب على أي انتهاك محتمل".

وأشار دي مايو إلى أن الاتحاد الأوروبي يُظهر تماسكًا قويًا وروابط وثيقة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، مؤكدًا أن إيطاليا تعتزم مواصلة الإسهام في الجهود الدبلوماسية الجارية في كافة السياقات الدولية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بأمن أوروبا.

وأوضح دي مايو، أنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه يُجرى مشاورات مستمرة مع حلفائه الأوروبيين الأطلسيين الرئيسيين، بهدف ضمان وحدة واتساق النهج تجاه الأزمة وتجنب مزيد من التصعيد.