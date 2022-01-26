الإمارات: استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

10:52 م الأربعاء 26 يناير 2022
الإمارات: استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات

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الإمارات - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأربعاء، استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي اعتبارا من السبت الموافق 29 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تحديث إجراءات القدوم إلى الدولة من دول أوغندا، وغانا، وروندا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، مشيرة إلى أنه سيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إظهار نتيجة فحص مخبري مسبق "بي سي أر" سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة، وإجراء فحص "بي سي أر" سريع، إضافة إلى إجراء فحص مخبري /بي سي أر/ أخر عند الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض فيروس "كوفيد-19".

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Asha
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