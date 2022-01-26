رئيس الشوري البحريني يشيد بنتائج القمة بين مصر والبحرين والإمارات

البحرين - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بنتائج القمة الرباعية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما شهدته من تأكيد على دعم الإمارات في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، بعد الاعتداءات الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.

وأكد الصالح - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن الاعتداءات الحوثية على الإمارات تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الحوثية والتنظيمات والقوى الإرهابية ومن يدعمها ويساندها، مشددا على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

ولفت إلى ضرورة صياغة رؤى دولية لمواجهة الإرهاب، ومنع الاعتداءات الإرهابية التي تقوّض مساعي الدول ومضيها نحو التنمية الشاملة للنهوض بالمجتمعات والشعوب.

وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزازه بما وصلت إليه مستويات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبلاده والإمارات، والحرص الذي يوليه قياداتها الحكيمة على مواصلة العمل وبذل الجهود في بحث القضايا والموضوعات التي تهم الدول والشعوب العربية.