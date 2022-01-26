السودان: الخرطوم ترصد ارتفاعًا مخيفًا بإصابات كورونا وتحذر من كارثة

09:30 م الأربعاء 26 يناير 2022
السودان: الخرطوم ترصد ارتفاعًا مخيفًا بإصابات كورونا وتحذر من كارثة

فيروس كورونا

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السودان - (أ ش أ)

أعلنت ولاية الخرطوم السودانية عن تزايد مخيف في معدلات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى أرقام مضاعفة، مما استدعى وزارة الصحة بولاية الخرطوم لأن تتحسب "لوقوع كارثة".

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن اجتماع اللجنة العليا لمجابهة كورونا بولاية الخرطوم استعرض تقريرا للدكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ والاوبئة بوزارة الصحة، أوضح فيه أن حالات الإصابة بلغت 2785 حالة هذا الأسبوع مقارنة بـ 1819 حالة سُجلت في الأسبوع الماضي، غير أن الانتشار المجتمعي للوباء ربما يكون أكثر من الحالات المكتشفة.

وأشار التقرير أيضا إلى تزايد حالات الإصابة بالملاريا حسب المؤسسات الصحية التي أخطرت وزارة الصحة بـ 4582 حالة إصابة، مقارنة بـ 3964 إصابة سُجلت في الأسبوع الماضي.

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فيروس كورونا كوفيد 19 الخرطوم

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