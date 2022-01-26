الرئيس التونسي: لا ننسى شهدائنا ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولو بعد عقود

تونس - (أ ش أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لا تنسى شهداءها ومن حق الشعب التونسي أن يعرف الحقائق كلّها ولو بعد عقود، بالرغم من أن البعض مازال يهزّه الحنين إلى تلك الأيام الحالكة، ويعتبرها ناصعة بالرغم من سقوط مئات الشهداء وإصابة عدد كبير من الجرحى وتكميم الأفواه وتشويه الحقائق والتاريخ.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد أجري اتصالا هاتفيا مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة الذكرى 44 لأحداث "الخميس الأسود" في تونس يوم 26 يناير 1978.

واستعرض سعيد ما حدث في ذلك اليوم وما حصل بداية من خريف عام 1977، وخاصة بمدينة قصر هلال، حيث سقط عدد من الشهداء، كما ذكّر بالمناورات التي قامت بها العديد من الجهات في السلطة التي كانت فاعلة حينها، وتطرّق، كذلك، إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في أميلكار في شهر ديسمبر 1977.