الرئيس التونسي: لا ننسى شهدائنا ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولو بعد عقود

09:29 م الأربعاء 26 يناير 2022
الرئيس التونسي: لا ننسى شهدائنا ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولو بعد عقود

الرئيس التونسي قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس - (أ ش أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لا تنسى شهداءها ومن حق الشعب التونسي أن يعرف الحقائق كلّها ولو بعد عقود، بالرغم من أن البعض مازال يهزّه الحنين إلى تلك الأيام الحالكة، ويعتبرها ناصعة بالرغم من سقوط مئات الشهداء وإصابة عدد كبير من الجرحى وتكميم الأفواه وتشويه الحقائق والتاريخ.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد أجري اتصالا هاتفيا مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة الذكرى 44 لأحداث "الخميس الأسود" في تونس يوم 26 يناير 1978.

واستعرض سعيد ما حدث في ذلك اليوم وما حصل بداية من خريف عام 1977، وخاصة بمدينة قصر هلال، حيث سقط عدد من الشهداء، كما ذكّر بالمناورات التي قامت بها العديد من الجهات في السلطة التي كانت فاعلة حينها، وتطرّق، كذلك، إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في أميلكار في شهر ديسمبر 1977.

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد تونس الشعب التونسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • "ديربي عربي".. موعد ومكان مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا