تونس تمدد حظر التجوال الليلي لمدة أسبوعين

تونس - (أ ش أ)

قرّرت الحكومة التونسية تمديد العمل بالإجراءات الخاصة لمحاربة فيروس "كورونا" والمعلن عنها في 12 يناير الحالي لمدّة أسبوعين إضافيين.

وذكرت الحكومة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار، خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا"، وتطور الوضع الوبائي بالبلاد.

يذكر أن الحكومة التونسية فرضت حظر التجوال الليلي في 12 يناير الحالي، للحد من تفشي فيروس "كورونا" في ظل موجة وبائية جديدة تجتاح البلاد واتخاذ عدد من القرارات أهمها، منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.