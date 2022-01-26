الناتو: ‏مستعدون للاستماع إلى المخاوف الروسية

وكالات

أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، أن الحلف لا يسعى للصدام مع روسيا، داعيًا موسكو إلى الكف عن مظاهر التصعيد في شرق أوروبا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد تسلم روسيا الرد الخطي من الجانب الأمريكي بشأن الضمانات الروسية في شرق أوروبا، إن الناتو سيتخذ كل التدابير لحماية حلفاءه.

ودعا لإنشاء خط مفتوح مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي، وأضاف: ‏"مستعدون للاستماع إلى المخاوف الروسية، وللحوار معها بشأن قضايا التسلح".

وأشار الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، إلى أنه ‏من حق كل دولة أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو.

هذا وسلم السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، رد واشنطن المكتوب على المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.

يُذكر أنه في 17 ديسمبر من العام الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية الموجهة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتنص على ألا يتوسع الناتو باتجاه الشرق، وأن يرفض عضوية أوكرانيا، ويحد من نشر الأسلحة الهجومية الخطيرة، بما في ذلك الأسلحة النووية.