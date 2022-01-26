الناتو: ‏مستعدون للاستماع إلى المخاوف الروسية

08:50 م الأربعاء 26 يناير 2022
الناتو: ‏مستعدون للاستماع إلى المخاوف الروسية

حلف شمال الأطلسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، أن الحلف لا يسعى للصدام مع روسيا، داعيًا موسكو إلى الكف عن مظاهر التصعيد في شرق أوروبا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد تسلم روسيا الرد الخطي من الجانب الأمريكي بشأن الضمانات الروسية في شرق أوروبا، إن الناتو سيتخذ كل التدابير لحماية حلفاءه.

ودعا لإنشاء خط مفتوح مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي، وأضاف: ‏"مستعدون للاستماع إلى المخاوف الروسية، وللحوار معها بشأن قضايا التسلح".

وأشار الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، إلى أنه ‏من حق كل دولة أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو.

هذا وسلم السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، رد واشنطن المكتوب على المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.

يُذكر أنه في 17 ديسمبر من العام الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية الموجهة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتنص على ألا يتوسع الناتو باتجاه الشرق، وأن يرفض عضوية أوكرانيا، ويحد من نشر الأسلحة الهجومية الخطيرة، بما في ذلك الأسلحة النووية.

حلف الشمال الأطلسي روسيا الناتو موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • "ديربي عربي".. موعد ومكان مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا