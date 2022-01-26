واشنطن تسلم موسكو ردًا خطيًا بشأن الضمانات الأمنية

روسيا - (أ ش أ)

سلم السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، رد واشنطن المكتوب على المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية سلم ردًا خطيًا من الإدارة الأمريكية على مسودة الاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التي اقترحها الجانب الروسي في وقت سابق".

وعُقد الاجتماع بطلب من السفير الأمريكي، الذي أمضى أكثر من نصف ساعة بقليل داخل مبنى وزارة الخارجية، بحسب "تاس".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد قال أمام مجلس الدوما في وقت سابق اليوم إن روسيا لن تنشر رد الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية، إذا طُلب منها ذلك، لكنها ستكشف عن معناه العام.

يُذكر أنه في 17 ديسمبر من العام الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية الموجهة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتنص على ألا يتوسع الناتو باتجاه الشرق، وأن يرفض عضوية أوكرانيا، ويحد من نشر الأسلحة الهجومية الخطيرة، بما في ذلك الأسلحة النووية.