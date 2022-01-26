البرلمان العربي يؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسي للإمارات

مصر - (أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات وحرص مصر على تعزيز التلاحم العربي في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وثمن العسومي،في بيان اليوم الأربعاء، حرص الرئيس السيسي على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي للإمارات وتضامنه الكامل معها وفي كل الإجراءات التي ستتخذها في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها، والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي،على إدانته الكاملة لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها، مشددا على أن أمن الإمارات واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا العسومي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتصنيفها كجماعة إرهابية تضر بالأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة أن يضطلع بدوره ومسئولياته في هذا الصدد.