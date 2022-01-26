واشنطن تعلن صياغة رد مكتوب على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت واشنطن أنها صاغت ردًا مكتوبًا على مقترحات روسيا بشأن ضمانات أمنية في أوروبا، مع مراعاة مواقف جميع الحلفاء والشركاء في أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا.

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، مضيفا "كنا نتشاور على نطاق واسع مع حلفائنا وشركائنا بهذا الصدد، وأوكرانيا بالطبع من بين شركائنا. ولم نبلغهم فقط بالأمر، بل أعطيناهم معاينة لما سيكون في هذا التقرير. وأعتقد أننا سعينا أيضًا للحصول على ملاحظاتهم وأدرجنا هذه التعليقات في تقريرنا".

ولفت إلى أن رد الولايات المتحدة المكتوب على المقترحات الروسية بشأن الضمانات لن يفاجئ موسكو أو الناتو أو أوكرانيا، موضحا أن الوثيقة لم يتم إرسالها إلى موسكو بعد، وأنه بمجرد حدوث ذلك، سوف تعلن الخارجية الأمريكية رسميًا.