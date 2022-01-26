سجن غويران: قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعادة السيطرة على السجن بالكامل

دمشق- (بي بي سي):

أعلنت القوات التي يقودها الأكراد في سوريا عن تمكنها من استعادة السيطرة على سجن غويران بالكامل في محافظة الحسكة شمالي البلاد، بعد أيام من مداهمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية للسجن ما تسبب في فرار مئات السجناء من عناصر التنظيم المتشدد.

وخاضت قوات سوريا الديمقراطية معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة منذ يوم الخميس الماضي ما أسفر عن مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم.