التوترات بشأن أوكرانيا تثير حربا كلامية كرواتية

بودابست-(د ب أ):

تلقت أوكرانيا سلسلة من الرسائل المختلطة من كرواتيا، في الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يضيف إلى حالة الارتباك بشأن كيفية رد أوروبا، في حال بدأ غزو روسي يخشى منه للجمهورية السوفيتية السابقة، كما أنه يشير إلى حالة من الانقسام في زغرب.

وبدأت الرسائل بانتقاد واسع من جانب الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أمس الثلاثاء، عندما هاجم "واحدة من أكثر الدول، فسادا في العالم" ، قائلا إنه في حالة حدوث صراع مع روسيا، ستسحب كرواتيا جميع قواتها من أوكرانيا.

وقال رئيس كرواتيا "كل هذا يحدث في غرفة الانتظار الروسية" مضيفا أنه يجب التوصل لاتفاق "يأخذ الاحتياجات الأمنية الروسية بعين الاعتبار".

يذكر أن أوكرانيا في حالة قلق شديد، منذ ما يقرب من شهرين الآن، حيث تحشد روسيا قوات على حدودها.

وتصر روسيا على أن تلك القوات هناك لاجراء مناورات عسكرية فقط ، لكن مسؤولي الاستخبارات الغربيين، يقولون إنه ربما تكون بداية لشن غزو.

وتشعر موسكو بالاستياء، منذ حركة احتجاجية، أطاحت بحكومة موالية لروسيا في عام 2014 .

وعلى الرغم من أن روسيا تصر على أنه ليس لديها أي أهداف عسكرية، حاليا، فإنها تصر أيضا في المحادثات على أن أي خفض للتصعيد، يتعين الآن أن يشمل حلف شمال الأطلسي(ناتو)، متعهدة بعدم السماح بأن تنضم أوكرانيا للحلف.