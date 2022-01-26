الخارجية الألمانية تدين بشدة هجوم داعش على سجن الحسكة

02:18 م الأربعاء 26 يناير 2022
الخارجية الألمانية تدين بشدة هجوم داعش على سجن الحسكة

المتحدث باسم الخارجية الألمانية الدكتور دينس كوميت

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القاهرة- (أ ش أ):

أدان المتحدث باسم الخارجية الألمانية الدكتور دينس كوميتات، بشدة هجوم داعش على سجن الحسكة بسوريا ، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة وهجمات تنظيم الدول الإسلامية في سوريا والعراق، توضح أنه لايزال تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.

وقال كوميتات - في تغريدة له على موقع توتير اليوم الأربعاء - "سنواصل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين جهودنا بهدف القضاء نهائيًا على تهديد داعش".. مضيفا "نشاطر أسر الضحايا مشاعرهم".

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Asha
دينس كوميتات الخارجية الألمانية سجن الحسكة سوريا

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