الخارجية الألمانية تدين بشدة هجوم داعش على سجن الحسكة

القاهرة- (أ ش أ):

أدان المتحدث باسم الخارجية الألمانية الدكتور دينس كوميتات، بشدة هجوم داعش على سجن الحسكة بسوريا ، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة وهجمات تنظيم الدول الإسلامية في سوريا والعراق، توضح أنه لايزال تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.

وقال كوميتات - في تغريدة له على موقع توتير اليوم الأربعاء - "سنواصل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين جهودنا بهدف القضاء نهائيًا على تهديد داعش".. مضيفا "نشاطر أسر الضحايا مشاعرهم".