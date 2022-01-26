مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم حول أفغانستان

كابول-(د ب أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الأربعاء، حول أفغانستان، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني للأفغان الضعفاء، لاسيما وسط شتاء قارس، وانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أنه من المفترض أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز ووزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلدت، بإحاطة مجلس الأمن بشأن أحدث المستجدات في أفغانستان.

وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سيطلع أيضا جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان.

يأتي ذلك، فيما استضافت النرويج وفد إمارة أفغانستان الإسلامية وشخصيات أخرى، غير تابعة لحركة طالبان، في محادثات استمرت ثلاثة أيام، التقت خلالها حركة طالبان مع ممثلين عن سبع دول أوروبية وغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وذكرت النرويج أن الدعوة لا تعني الاعتراف بالحكومة المؤقتة في أفغانستان، لكن لمعالجة الوضع الإنساني في أفغانستان والحيلولة دون تدهور الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.