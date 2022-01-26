مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم حول أفغانستان

01:59 م الأربعاء 26 يناير 2022
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم حول أفغانستان

قاعة مجلس الأمن الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كابول-(د ب أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الأربعاء، حول أفغانستان، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني للأفغان الضعفاء، لاسيما وسط شتاء قارس، وانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أنه من المفترض أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز ووزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلدت، بإحاطة مجلس الأمن بشأن أحدث المستجدات في أفغانستان.

وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سيطلع أيضا جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان.

يأتي ذلك، فيما استضافت النرويج وفد إمارة أفغانستان الإسلامية وشخصيات أخرى، غير تابعة لحركة طالبان، في محادثات استمرت ثلاثة أيام، التقت خلالها حركة طالبان مع ممثلين عن سبع دول أوروبية وغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وذكرت النرويج أن الدعوة لا تعني الاعتراف بالحكومة المؤقتة في أفغانستان، لكن لمعالجة الوضع الإنساني في أفغانستان والحيلولة دون تدهور الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مجلس الأمن الدولي كابول أفغانستان درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين بسبب التقلبات الجوية.. وتحذير للأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا