السفير الأردني في القاهرة ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

01:48 م الأربعاء 26 يناير 2022
السفير الأردني في القاهرة ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة

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القاهرة- (أ ش أ):

نعى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي انتقل إلى رحمة الله الواسعة اليوم الأربعاء، في فقدٍ ومصابٍ أليم.

وأعرب العضايلة ، في بيان،عن خالص التعازي والمواساة لأسرة رزق وأسرة صحيفة الأخبار والوسط الصحفي المصري، مستذكراً إسهاماته البارزة في رفد الصحافة المصرية والعربية بكتاباتٍ مهنيةٍ وقيّمة .

كما نشر السفير العضايلة تغريدة تعزية بالغة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها"برحيل الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، تفقد مصر والصحافة العربية قامةً صحفيةً، وصاحب سيرةٍ طيبةٍ وخيّرة ومسيرةٍ لامعة ستبقى رصيداً ماثلاً له، نذكرهُ به ويؤرخ لعطائه الصحفي".

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Asha
ياسر رزق أمجد العضايلة السفير الأردني الصحافة المصرية

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