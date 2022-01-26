الخارجية ناعية الكاتب ياسر رزق: كان أحد رموز الصحافة والإعلام

القاهرة- (أ ش أ):

نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن ، اليوم الأربعاء ، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "يتقدّم السيد وزير الخارجية والوزارة بصادق التعازي لذوي الراحل، ولأسرة الصحافة والإعلام الذي كان أحد رموزها الكبار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".