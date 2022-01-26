الخارجية ناعية الكاتب ياسر رزق: كان أحد رموز الصحافة والإعلام

01:45 م الأربعاء 26 يناير 2022
الخارجية ناعية الكاتب ياسر رزق: كان أحد رموز الصحافة والإعلام

الكاتب الصحفي ياسر رزق

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القاهرة- (أ ش أ):

نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن ، اليوم الأربعاء ، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "يتقدّم السيد وزير الخارجية والوزارة بصادق التعازي لذوي الراحل، ولأسرة الصحافة والإعلام الذي كان أحد رموزها الكبار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

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Asha
ياسر رزق زارة الخارجية لسفير أحمد حافظ

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