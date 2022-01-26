لبنان يوقع اتفاقيتين مع الأردن وسوريا لاستجرار الكهرباء

بيروت- (د ب أ):

أعلن ,زير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الأربعاء توقيع اتفاقيتين مع الأردن وسوريا لاستجرار الكهرباء .

وقال الوزير فيّاض، خلال توقيع اتفاقيتين واحدة مع الأردن للتزود بالطاقة الكهربائية وأخرى مع الأردن وسوريا لاستجرار الكهرباء عبر الأراضي السورية ، : "سنؤمن 250 ميجاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

ولفت إلى أن سريان مفعول هذه الاتفاقية يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي الذي من المنظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين .

وأضاف فياض :"نعمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة الشقيقة مصر ووقوف الأردن وسوريا معنا بهاتين الاتفاقيتين".

بدوره أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أهمية اتفاق استجرار الطاقة لأنه يأتي في ظرف لبناني حساس ، مشيرا إلى أن الأردن ملتزم بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.

وأعرب الوزير الخرابشة عن أمله أن يتحسن مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء اللبناني ليفتح المجال للتعاون في القطاعات الأخرى.

وقال وزير الطاقة السوري غسان الزامل:"نحن نصر أن يتم إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن وجاهزون حالياً لربط الكهرباء".

ولفت الزامل إلى أن هذا الاتفاق بداية للتعاون العربي ليكون فاتحة خير للتعاون في مجالات أخرى.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم في السرايا الحكومي الوزراء الثلاثة .

ويعاني لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية ( 1990) من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم. ويشهد لبنان تقنيناً قاسياً منذ أشهر حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يومياً.