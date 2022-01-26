فقدان 39 شخصًا إثر انقلاب مركب قبالة ولاية فلوريدا الامريكية

واشنطن-(ا ف ب):

بدأ خفر السواحل الأمريكيون عمليات بحث عن 39 شخصًا فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا في واقعة يشتبه الجهاز بأنها "عملية لتهريب البشر".

وقال خفر السواحل في بيان نُشر على تويتر، إن القارب الذي انطلق من جزر بيميني في أرخبيل الباهاماس، انقلب على بعد 70 كلم نحو شرق محمية "فورت بيرس انلت" نتيجة الطقس السيء. وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت "عملية لتهريب البشر".

وقال بيان إن خفر السواحل في ميامي تلقى إنذارًا الثلاثاء نحو الساعة الثامنة (13,00 ت غ) من بحار أنقذ راكبا نجح في التشبث بالمركب.

وقال الناجي إن القارب انطلق من بيميني في جزر الباهاماس ليل السبت الأحد لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب. وأضاف أن القارب كان يقلّ 39 شخصًا آخر ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل رجلًا يجلس على هيكل قارب مقلوب.

وكانت سفن عدة وطائرات تشارك في عمليات البحث في بيميني وهو أرخبيل صغير يقع في شرق ميامي.

الباهاماس هو أرخبيل مؤلف من 700 جزيرة (39 من بينها مأهولة) يقع على بعد 80 كلم نحو جنوب شرق سواحل فلوريدا، على مقربة من جامايكا وكوبا وهايتي. ويستخدمه مهربون للبشر نقطة للعبور إلى الولايات المتحدة.

والجمعة الماضي، أُنقذ 32 شخصًا بعد انقلاب قارب على بعد بضعة كيلومترات نحو غرب جزر بينيمي في عملية يُشتبه بأنها أيضًا لتهريب البشر، وفق خفر السواحل الامريكيين.

وحذّر الجهاز على تويتر الأحد من أن "الإبحار في قوارب مكتظة وفي ظلّ طقس سيء هو أمر خطير للغاية وقد يؤدي إلى الموت".