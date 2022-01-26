العالم في 24 ساعة.. مناورة روسية بالقرم والإمارات تعتمدة "ميتافيرس" لخدمة القطاع الصحي
وكالات
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة على الصعيد العربي والعالمي، وتصدر تصاعد التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية أبرز الأحداث عالميًا، حيث أعلنت روسيا عن مناورة عسكرية في شبه جزيرة القرم فيما أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء في حالة استعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب "ناتو" ذلك.
وفي اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عن عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.
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