فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

11:20 م الثلاثاء 25 يناير 2022
فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

فيروس كورونا

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باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء رقمًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من نصف مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أنه تم تسجيل 501 ألفا و 635 حالة خلال 24 ساعة. ومع ذلك فإن أعداد يوم الاثنين غالبا ما تكون أقل من باقي أيام الأسبوع.

وبلغ معدل الإصابات مؤخرًا 3726 إصابة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع واحد. ويمثل المتحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الحالات في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

وفي محاولاتها لمكافحة الزيادة في أعداد الاصابات، فرضت الحكومة الفرنسية قيودا أكثر على الأشخاص غير المطعمين أو غير المتعافين من فيروس كورونا.

واعتبارًا من الأسبوع الحالي فإنه لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية والأحداث الرياضية ولا السفر بالقطار لرحلات طويلة. وسابقا، كان الدخول ممكنًا حتى مع وجود نتيجة فحص سلبية.

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وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

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إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

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