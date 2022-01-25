الخارجية السعودية تؤكد الحرص على مد جسور التواصل مع تايلاند

السعودية - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على مد جسور التواصل مع مملكة تايلاند، مشيرا إلى أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي، في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية السعودي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن البلدين يعتزمان فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاه البلدين والشعبين، مشيرًا إلى أن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال العام 2020، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه.