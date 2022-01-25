الجزائر تدين بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو

الجزائر - (أ ش أ)

أدانت الجزائر "بشدة" الانقلاب، الذي وقع أمس الاثنين، في بوركينا فاسو، معربة عن رفضها "بشكل قاطع" للتغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تنتهك مواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستعمل بالتشاور مع الدول الإفريقية الأخرى في إطار الأجهزة المختصة للاتحاد الإفريقي لضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة للعقد التأسيسي للمنظمة القارية في هذا المجال من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

وأعربت الجزائر عن أملها في أن تجتاز بوركينا فاسو بسرعة هذه المحنة، مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.