الجزائر تدين بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو

10:47 م الثلاثاء 25 يناير 2022
الجزائر تدين بشدة الانقلاب في بوركينا فاسو

الجزائر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الجزائر - (أ ش أ)

أدانت الجزائر "بشدة" الانقلاب، الذي وقع أمس الاثنين، في بوركينا فاسو، معربة عن رفضها "بشكل قاطع" للتغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تنتهك مواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستعمل بالتشاور مع الدول الإفريقية الأخرى في إطار الأجهزة المختصة للاتحاد الإفريقي لضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة للعقد التأسيسي للمنظمة القارية في هذا المجال من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

وأعربت الجزائر عن أملها في أن تجتاز بوركينا فاسو بسرعة هذه المحنة، مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر بوركينا فاسو الاتحاد الإفريقي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| المغرب يتخطى مالاوي لربع نهائي أمم أفريقيًا منتظرًا الفائز من مصر وكوت ديفوار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا