وزير الصحة البريطاني يصدر تحذيرًا قاتمًا بشأن متغيرات جديدة لكورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد من أنه من المحتمل حدوث طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأنه قد يتسبب "بمشاكل" في المستقبل.

وقال جاويد في كلمة ألقاها أمام نواب مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء، نقلتها صحيفة "اكسبريس" البريطانية، إنه يتعين على الحكومة البقاء على استعداد لمتابعة الفيروس مع ظهور سلالات جديدة في الأشهر والسنوات المقبلة.

وحذر من أنه ستستمر حدوث الطفرات في المستقبل وأن التدخلات الصيدلانية مثل اللقاحات قد تحتاج إلى التدخل والإسراع مرة أخرى في محاولة للبقاء على رأس الحدث.

ومع ذلك، أكد جاويد أن التخطيط جار أيضا لإعداد هيئة الصحة الوطنية خططا لمواجهة طفرات جديدة من العدوى التي تسببها المتغيرات في المستقبل.

وقال جاويد للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية التابعة للبرلمان "إنه تذكير بأهمية أن تظل يقظا ولكن أيضا أن تظل مطعما. أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك متغير سيكون مشكلة في المستقبل".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يمدد إجراءات خطة كوفيد بي - التي فرضت تصاريح كوفيد للأحداث الكبيرة وجعل أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية إلزامية - إلى ما بعد 26 يناير الجاري.

وقال جاويد "علينا أن نجد طريقة لنتعايش معها بنفس الطريقة، دعنا نقول، كما نتعايش مع الأنفلونزا. يتعلق الأمر بفهم أننا نمتلك الآن دفاعات لم تكن لدينا من قبل، وكما أن نوعا من الإنفلونزا لا يوقف المجتمع ويوقف الحياة، يجب ألا ندع كوفيد يفعل ذلك بعد الآن".