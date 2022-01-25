الرئيس السوري يصدر مرسومًا للعفو عن العسكريين الفارين من الخدمة

08:29 م الثلاثاء 25 يناير 2022
الرئيس السوري يصدر مرسومًا للعفو عن العسكريين الفارين من الخدمة

بشار الأسد

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دمشق - (د. ب.أ)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين الفارين من الخدمة العسكرية.

ونص المرسوم الذي نقلته وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية اليوم الثلاثاء "منح عفواً كاملاً عن العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

وأكد المرسوم الرئاسي "لا يشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي".

وكان الأسد أصدر عدة مراسيم عفو منذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف شهر مارس 2011، كما أصدر مرسوماً عن العسكريين الفارين من الخدمة في شهر مايو العام 2021.

وبدأت الحكومة السورية منذ عدة أشهر بإجراء تسويات للعسكريين الفارين من الخدمة في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور وأخيراً محافظة الرقة منذ أسبوعين.

بشار الأسد سوريا الخدمة العسكرية

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