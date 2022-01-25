أمريكا تُعد خططًا لإمداد أوروبا بالطاقة في حال تصعيد الأزمة الأوكرانية

08:17 م الثلاثاء 25 يناير 2022
أمريكا تُعد خططًا لإمداد أوروبا بالطاقة في حال تصعيد الأزمة الأوكرانية

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واشنطن - (د ب أ)

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لمواجهة احتمال تقليل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في حالة تصاعد أزمة أوكرانيا.

وقال مسؤول بارز بالحكومة الأمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء: "نعمل مع دول وشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من آثار صدمات الأسعار التي تؤثر على الشعب الأمريكي والاقتصاد العالمي".

وأضاف: "دخلنا محادثات مع منتجين مهمين للغاز حول العالم، للوقوف على إمكانياتهم ورغبتهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤقتا وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تخزين الغاز في أوروبا منذ أسابيع، وإلى أن جهودا تهدف إلى توفير بديل خلال أيام أو أسابيع، لا شهور، في حالة انخفاض الإمدادات من روسيا أو انقطاعها.

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